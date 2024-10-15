شكرا لقرائتكم خبر عن العشاء الأخير.. حزب الله ينشر صورا لعملية لواء جولانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر حزب الله اللبناني صورا لعملية استهداف مجموعة من قوات لواء جولانى مساء الأحد الماضي خلال وجودها في صالة الطعام بقاعدة تدريب قرب بنيامينا جنوبي مدينة حيفا.

وأظهرت الصور رصد الحزب بواسطة خريطة تفاعلية قاعدة رفغيم التي قال إنها المقر الرئيسي لتدريب لواء جولاني وإنها تبعد عن الحدود بـ66 كيلومترا.





وبدأت العملية بما سماها الحزب "عملية إشغال الدفاعات الجوية" والتي شملت إطلاق دفعة من الصواريخ تلاها إطلاق ما يصل إلى 6 طائرات مسيَّرة.

وتضمن الفيديو صورا تداولها الإسرائيليون لـ جنود يهرعون إلى الشارع ويحاولون الاحتماء من الهجمات بينما عشرات سيارات الإسعاف تحتشد في طريقها إلى موقع الضربة.





كما تضمنت الصور مروحيات في المكان المستهدف وآثار الدماء على أرضية القاعدة.





وكانت واحدة من مسيّرات حزب الله قد اخترقت الدفاعات الجوية الإسرائيلية وسقطت وسط طاولات الطعام، فجعلته "العشاء الأخير" بالنسبة إلى 4 جنود إسرائيليين لقوا مصرعهم، فضلا عن إصابة 67 آخرين.



