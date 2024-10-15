شكرا لقرائتكم خبر عن اليونيسف: لا يوجد مكان آمن للأطفال فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

شددت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" على ضرورة إنهاء العنف ضد الأطفال فى قطاع غزة، مشيرة إلى أنه لا يوجد "مكان آمن" لهم فى غزة.

وذكرت المنظمة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية " وفا" اليوم الثلاثاء، "امتلأت شاشاتنا مرة أخرى بصور الأطفال الذين يقتلون ويحرقون، وصور العائلات تحاول الهروب من الخيام التي تتعرض للقصف"، مؤكدة ضرورة إيقاف العنف الرهيب ضد الأطفال، مطالبة العالم بوضع حد فورا للوضع في غزة.

وخلفت الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة منذ عام في قطاع غزة، أكثر من 140 ألف شهيد ومصاب، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.