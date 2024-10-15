شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: استشهاد 3 مسعفين جراء غارة إسرائيلية على مركز الهيئة الإسلامية بالبقاع الغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 3 مسعفين لبنانيين اليوم الثلاثاء، فى غارة إسرائيلية على مركز الهيئة الصحية الإسلامية فى قليا بالبقاع الغربى.

حسبما أورد التليفزيون اللبنانى، فى نبأ عاجل.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد شن غارات استهدفت كفررمان والقاسمية، وقام بسلسلة غارات على مجرى نهر الليطاني بين بلاط وبرغز.

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، غارتين على بلدتي زوطر الشرقية والغربية بمحافظة النبطية جنوب لبنان.

وأفاد التليفزيون اللبناني، الذي أورد النبأ بأن الطيران الإسرائيلي شن أيضا غارة على المنطقة الواقعة بين بلدتي حومين الفوقا ورومين بالنبطية.