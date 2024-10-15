شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية: التربية الإعلامية من أبرز الأولويات خلال السنوات الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء انعقاد الجلسة الافتتاحية للاجتماع الأول لفريق العمل المعني بوضع استراتيجية عربية للتربية الإعلامية والمعلوماتية، حيث شارك فيه الأمين العام المساعد السفير أحمد رشيد خطابي، والذي أكد على أن التربية الإعلامية تعتبر من أبرز القضايا المدرجة خلال السنوات القليلة الماضية على اجندة مجلس وزراء الاعلام العرب وهياكله والمنظمات الاعلامية التي تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية من منطلق التوجه الواثق نحو تطوير منظومتنا الاعلامية العربية بدءً بتنمية قدرات الفهم والتحليل والتأهيل في التعامل مع وسائل الاعلام والوسائط الرقمية.

وأضاف خطابي أن انعقاد هذا الاجتماع قبيل انطلاق الأسبوع العالمي للدراية الإعلامية والمعلوماتية في 24 من هذا الشهر بالأردن يعطي اشارة واضحة على الارادة العربية لمواجهة التحديات المرتبطة بالإعلام التربوي في ضوء التحولات الاعلامية والرقمية في عالم اليوم الذي نسعى للانخراط فيه بفعالية ومصداقية وطموح.

وشدد على أن تعددية وتنوع التجارب الوطنية ستشكل مصدر ثراء للوثيقة الاستراتيجية التي سيتم العمل على اعدادها وفق رؤية عربية تشاركية منسجمة تكرس الحاجة لإدراج الإعلام التربوي في المنهج التعليمي العربي وخاصة بالمعاهد الإعلامية المتخصصة، ودوره الفعال في تعزيز المواطنة الرقمية وترسيخ الحق في الاتصال، وتأهيل الشباب لممارسات تواصلية قانونية وآمنة ومسؤولة ترتكز على تعميق القدرات النقدية للتعامل مع مضامين الخطابات الإعلامية في ظل تدفق الاخبار الزائفة وخاصة في ظروف الأزمات والكوارث والنزاعات ، وعلى تنمية الوعي لدى الشباب بمخاطر العنف والتطرف والإرهاب