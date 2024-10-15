شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى يحذر من تبعات تدهور الأوضاع الإنسانية فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، من تبعات تدهور الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة، داعيًا المجتمع الدولي إلى تعزيز الاستجابة الإنسانية في القطاع.



وأكد العاهل الأردني - خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف، وفقًا لبيان الديوان الملكي مجددًا على ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان، وخفض التصعيد في المنطقة.



وأشار إلى خطورة استمرار عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، والانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.



وأعرب عن تقديره لدور هولندا في دعم جهود التوصل لوقف إطلاق النار، مشددًا على أهمية إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.