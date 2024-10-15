شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله يعلن الاشتباك مع قوة مشاة إسرائيلية جنوبى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جماعة "حزب الله" اللبنانية خوض اشتباكات مع قوات إسرائيلية أثناء محاولتها التسلل إلى أطراف بلدة رب ثلاثين، شرقي جنوب لبنان، صباح الثلاثاء.

وبحسب موقع الشرق الإخبارى، ذكرت الجماعة في بيان أن مقاتليها اشتبكوا مع قوة مشاة إسرائيلية بالأسلحة الرشاشة والصاروخية، مشيرة إلى أن الاشتباكات مازالت مستمرة.

وكانت قد علقت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية على هجوم حزب الله بمسيرة على قاعدة بنيامينا الإسرائيلية مساء الأحد، وقالت إنه أظهر ضعف إسرائيل فيما يتعلق بالتعامل مع المسيرات.

وذكرت الصحيفة، نقلا عن خبراء، أن إسرائيل ورغم امتلاكها واحد من أفضل الدفاعات فى العام ضد الصواريخ، إلا أنها تعانى لرصد المسيرات الأبطأ حركة.

وقالت نيويورك تايمز إنه قبل دقائق من الهجوم الذى استهدف قاعدة تابعة لـ لواء جولانى فى مدينة حيفا يوم الأحد، أبلغت الشرطة الإسرائيلية القوات الجوية بتقارير عن طائرة مشتبه بها. فجاءهم الرد بعدم القلق لأن الطائرة إسرائيلية، مما فدع الضباط إلى إنهاء الأمر.