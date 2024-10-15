شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله: قصفنا تجمعا لقوات العدو فى موقع البغدادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حزب الله اللبنانى إنه قصف بالصواريخ تجمعا لقوات إسرائيلية في موقع البغدادي.

وأشارت وسائل إعلام، بشن الاحتلال الإسرائيلى سلسلة غارات جديدة استهدفت منطقة القاسمية جنوبي لبنان.

وأعلن حزب الله اللبناني منذ قليل، عن استهدافهم مستوطنة كريات شمونة برشقة صاروخية‏، جاء ذلك وفقا لما أفادته قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وكان حزب الله اللبناني قد أعلن فى وقت سابق عن قصفه 3 دبابات ميركافا بالصواريخ، وذلك أثناء تقدمها على أطراف بلدة عيتا الشعب مؤكدة على أنها أوقعت طواقمها بين قتيل ومصاب.