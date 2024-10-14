شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يزعم العثور على نفق بطول 800 متر تابع لقوات الرضوان اللبنانية والان مع تفاصيل الخبر

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، العثور على نفق تابع لقيادة الرضوان التابعة لحزب الله في جنوب لبنان، بطول 800 متر تحت الأرض.



وأكد جيش الاحتلال، أنه سيقوم بتدمير البني التحتية التابعة لحزب الله فوق الأرض وتحتها.



وأوضح أن النفق كان يستخدم كمقر قيادة لوحدة الرضوان حيث يقع المقر في قلب حي سكني ويمتد على طول 800 مترًا وتم العثور فيه على وسائل قتالية متعددة، بما في ذلك صواريخ متقدمة للمروحيات، قذائف صاروخية، دراجات نارية ومعدات للإقامة لفترات طويلة تشمل طعامًا ومطبخًا وغرف إقامة.

يذكر أن غارات إشرائيلية استهدفت "اجتماعاً لقيادة وحدة الرضوان" وأدّت الغارة إلى مقتل 17 عنصراً، بينهم قياديون، في سبتمبر الماضي.