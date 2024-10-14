شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام عبري: حادث إطلاق نار وقع في منطقة الخطيرة بمدينة حيفا والان مع تفاصيل الخبر

قالت وسائل إعلام عبرية، إن هناك حادث إطلاق نار وقع في منطقة الخضيرة التابعة لمدينة حيفا المحتلة، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وقد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل أربعة جنود في هجوم شنّته مسيّرة تابعة لحزب الله، الأحد، على قاعدة عسكرية جنوب حيفا.

وقال الجيش في بيان صدر عنه "قُتل أربعة جنود من جيش الدفاع الإسرائيلي وأصيب سبعة آخرون بجروح خطرة".

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد أعلنت في وقت سابق عن إصابة 67 شخصاً، 5 منهم في حالة خطيرة و14 في حالة متوسطة، إثر انفجار طائرة دون طيار قرب بنيامينا في منطقة حيفا.