شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: إجلاء 11 مواطناً من لبنان عبر طائرة عسكرية تابعة لسلاح الجو الملكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية اليوم الاثنين أنه تم إجلاء 11 مواطناً أردنياً من لبنان عبر طائرة عسكرية تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، كانت قد سيرت إلى مطار رفيق الحريري الدولي على متنها 15 طناً من المساعدات الإنسانية للشعب اللبناني الشقيق.



وتعد طائرة المساعدات هذه التاسعة التي تقدمها المملكة إلى لبنان منذ بدء العدوان الإسرائيلي عليه بمجموع 140 طناً من المواد الغذائية والإغاثية والأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الملكية بإجلاء الرعايا الأردنيين من لبنان وضمان سلامتهم.



وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة : إن عدد الأردنيين الذين تم إجلاؤهم من لبنان عبر ثلاث طائرات لسلاح الجو الملكي 90 مواطناً أردنياً وجميعهم ممن سجلوا على المنصة الإلكترونية الخاصة بالإجلاء لدى السفارة الأردنية في لبنان .. مشيرا إلى منذ بداية شهر أغسطس الماضي إلى الآن وصل 3305 مواطنين أردنيين إلى المملكة قادمين من لبنان، من خلال مطار الملكة علياء الدولي بالإضافة إلى الأعداد التي وصلت براً من خلال مركز حدود جابر.



‏وبين السفير القضاة أن السفارة الأردنية في بيروت وبالتنسيق مع سلطة الطيران المدني تتعاون مع شركة طيران الشرق الأوسط في تسيير رحلات إضافية إلى المملكة وتخصيص مقاعد خاصة للمواطنين الأردنيين الراغبين في العودة إلى المملكة إضافة إلى المساعدة في تأمين العودة براً إلى المملكة من خلال أراضي الجمهورية العربية السورية.



‏وأشار الناطق الرسمي إلى أن عملية الإجلاء جاءت ضمن الخطة التي وضعتها الوزارة بالمشاركة مع القوات المسلحة الأردنية ، والأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بهدف تأمين عودة المواطنين الأردنيين المتواجدين في لبنان إلى المملكة سالمين في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على الأراضي اللبنانية.



‏وأكد السفير القضاة استمرار خلية الأزمة المشتركة من أجهزة الدولة، في إجلاء المواطنين الأردنيين من الجمهورية اللبنانية وبالتنسيق مع الجهات اللبنانية المختصة..مشيراً إلى أن السفارة الأردنية في لبنان على تواصل مستمر مع أبناء الجالية الأردنية هناك وأنهم جميعاً بخير ولم تسجل أية إصابات بينهم..معرباً عن شكره للأشقاء في الجمهورية اللبنانية على تسهيل عمليات الإجلاء للمواطنين الأردنيين من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.



‏وجدد السفير القضاة دعوته للمواطنين الأردنيين المتواجدين في لبنان والراغبين بمغادرة الأراضي اللبنانية التسجيل الفوري على المنصة الإلكترونية.