شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 18 شخصا على الأقل فى غارة إسرائيلية جديدة شمال لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الصليب الأحمر اللبناني، استشهاد ما لا يقل عن 18 شخصا في غارة إسرائيلية شمال لبنان.



وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية اليوم الاثنين، أن الغارة أصابت مبنى سكنيًا صغيرًا في قرية ايطو، خلال واحدة من الضربات الإسرائيلية الواقعة في أقصى شمال لبنان.



وتشير التقارير إلى أن إسرائيل ربما استهدفت أحد كبار قادة حزب الله خلال الغارة.