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استشهاد 18 شخصا على الأقل فى غارة إسرائيلية جديدة شمال لبنان

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الصليب الأحمر اللبناني، استشهاد ما لا يقل عن 18 شخصا في غارة إسرائيلية شمال لبنان.


وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية اليوم الاثنين، أن الغارة أصابت مبنى سكنيًا صغيرًا في قرية ايطو، خلال واحدة من الضربات الإسرائيلية الواقعة في أقصى شمال لبنان.


وتشير التقارير إلى أن إسرائيل ربما استهدفت أحد كبار قادة حزب الله خلال الغارة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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