شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطينى وإصابة 4 آخرين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى جنين ومخيمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رام الله (أ ش أ)

استشهد فلسطينى وأصيب أربعة آخرون، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى، خلال عدوانها المتواصل على مدينة جنين ومخيمها، شمال الضفة الغربية.

وأفاد مدير مستشفى الرازي في جنين فواز حماد- في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الاثنين، باستشهاد الطفل ريان إبراهيم السيد (17 عاما)، متأثرا بجروحه التى أصيب بها برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة جنين.

فيما أعلنت مصادر طبية فلسطينية عن إصابة أربعة مواطنين فلسطينيين بجروح مختلفة برصاص قوات الاحتلال، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من المدينة ومخيمها.

وكانت قوات إسرائيلية خاصة "مستعربون"، قد تسللت إلى أطراف مخيم جنين، وحاصرت منزلا، قبل أن تدفع بتعزيزات برفقة جرافة عسكرية إلى المدينة ومخيمها من حاجز الجلمة العسكرى.

ونشرت قوات الاحتلال، عددا من آلياتها فى منطقة دوار السينما وسط مدينة جنين، وقرب شارع الحسبة، وعند مداخل المخيم، ونشرت قناصتها على أسطح عدد من البنايات المرتفعة.

وأفادت "وفا" بأن أصوات انفجارات تسمع في المخيم بين الحين والآخر، وسط تحليق مكثف لطائرات الاحتلال المسيرة، في سماء المدينة ومخيمها.

وأشارت إلى أن مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال في مخيم جنين، أطلقت خلالها الرصاص الحي باتجاه الشبان، ما أدى إلى إصابة أربعة مواطنين بالرصاص.

وأكدت أن قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل مباشر ومتعمد باتجاه مجموعة من الصحفيين أثناء تواجدهم لتغطية العدوان، قرب دوار السينما وسط جنين.

