شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله يعلن استهداف ثكنة عسكرية شرق مدينة نتانيا الساحلية وسط إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب الله ، الإثنين، أنه استهدف بالصواريخ ثكنة عسكرية تقع شرق مدينة نتانيا الساحلية في وسط إسرائيل، في إطار سلسلة استهدافات تبناها ضد قواعد وتحركات جنود في مواقع عدة.

وأورد الحزب في بيان أن مقاتليه أطلقوا صواريخ "على ثكنة بيت ليد شرق نتانيا"، وذلك "ردا على "الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني".

وكان قد أعلن حزب الله، أنه نفذ ضربة صاروخية "نوعية" على قاعدة بحرية قرب مدينة حيفا في شمال إسرائيل، غداة هجوم بطائرات مسيّرة على قاعدة تدريب أسفر عن مقتل 4 جنود على الأقل.

وأورد الحزب في بيان أن مقاتليه أطلقوا "صلية صاروخية نوعية على قاعدة ستيلا ماريس البحرية شمال غرب حيفا".