شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تنظم برنامجا تدريبيا لوفد من الدبلوماسيين العراقيين والان مع تفاصيل الخبر

نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قطاع الشؤون الإدارية والمالية (إدارة التدريب وتطوير أساليب العمل) برنامجا تدريبيا تعريفيا حول أنشطة قطاعات جامعة الدول العربية لوفد من الدبلوماسيين من المندوبية العراقية وذلك خلال الفترة من 13-15 اكتوبر بمقر الأمانة العامة.

وافتتح أعمال هذه الزيارة السفير محمد صالح العجيزي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الإدارية والمالية، والوزير مفوض مهند محسن الشحماني بالمندوبية الدائمة لجمهورية العراق لدى جامعة الدول العربية.

وأكد السفير العجيزي على أهمية تكثيف هذه البرامج التدريبية وضرورة استمرارية عقد دورات تعريفية بجامعة الدول العربية تستهدف الشباب العربي بشكل عام ولاسيما الدبلوماسيين في الدول العربية، وذلك من أجل التعريف بجامعة الدول العربية ومهامها وآليات العمل واتخاذ القرارات بها، والتعرف كذلك على مواقف جامعة الدول العربية من القضايا الإقليمية والدولية.

ويتناول البرنامج التدريبي عدة محاضرات تعريفية حول جامعة الدول العربية، ونشأتها وآليات عملها، ونبذة عن جهود جامعة الدول العربية في الشئون الاقتصادية والعربية والأمن القومي العربي والاجتماعي، بالإضافة إلى جهود الجامعة في مجال اللاجئين والهجرة.