شكرا لقرائتكم خبر عن غارات إسرائيلية على بلدات جنوب لبنان.. وحزب الله يستهدف مستعمرة كريات شمونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن طيران الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الاثنين، سلسلة غارات على بلدة العين بالبقاع الشمالى، كما شن الطيران الإسرائيلى غارتين على أطراف بلدة دير عامص فى جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام، أن الطيران الإسرائيلي شن غارة جوية مستهدفا بلدة كفررمان، كما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة الخرايب.

وأوضحت الوكالة، أن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على بلدة كفرتبنيت، كما شن الطيران الإسرائيلي غارتين على كوثرية السياد والزرارية.

وفي سياق متصل.. استهدف حزب الله اللبناني مستعمرة كريات شمونة بِالصواريخ، كما استهدف ثكنة بيت ليد شرق نتانيا بالصواريخ.