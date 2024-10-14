شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله يعلن استهداف جنود إسرائيليين بالمدفعية فى بلدة مارون الراس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب الله أنه استهدف بالمدفعية جنودا إسرائيليين في بلدة مارون الراس الحدودية، وذلك حسبما أفاد موقع سكاى نيوز فى شريط عاجل.

وكانت قد أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن حزب الله أعلن استهدافه قوة مشاة إسرائيلية بقذائف المدفعية، فجر اليوم الاثنين، أثناء محاولتها التسلل إلى الأراضي اللبنانية من جهة بلدة مركبا.

وأشار حزب الله في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان- إلى استهدافه تجمعًا لقوات الاحتلال الإسرائيلي في "خلة وردة" بالصواريخ وعلى دفعتين.

وأضاف حزب الله أنه استهدف أيضًا، فجر اليوم، تجمعًا لقوات الاحتلال الإسرائيلي في اللبونة بالصواريخ.