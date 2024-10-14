شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد وإصابة 6 لبنانيين فى غارات إسرائيلية.. وحزب الله يستهدف ثكنة "زبدين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، أن غارة الاحتلال الإسرائيلى على مركز طبى فى صديقين فى جنوب لبنان، أدت إلى استشهاد شخص وإصابة شخص آخر بجروح .

وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام اليوم الاثنين، أن غارة الاحتلال الإسرائيلي على بلدة صربين، أدت إلى إصابة 4 مسعفين من الصليب الأحمر اللبنانى وتضرر آليتين تابعتين له،كما أغار الطيران الإسرائيلي على الأطراف الجنوبية الغربية لبلدة عبّا .

وأوضحت الوكالة أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على بلدة كفرفيلا في منطقة إقليم التفاح، كما أغار الطيران الإسرائيلي على بلدة الحنية.

وفي سياق متصل، استهدف حزب الله اللبناني ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالصواريخ وأصابوها إصابة مباشرة.

