شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تقتحم بلدة عنبتا شرق طولكرم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية بلدة عنبتا شرق طولكرم. وذكرت مصادر محلية أن عددا من آليات الاحتلال اقتحمت البلدة من حاجز عناب العسكري شرقا، وسارت باتجاه شارعها الرئيسي، وتجولت داخل الأحياء والأزقة وسط اعتراض سير المركبات المارة، ومطاردة عدد منها، دون أن يبلغ عن اعتقالات. من جهة أخرى اعتدى جنود الاحتلال أمس على شاب قرب بوابة الطور في مدينة نابلس.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقم الإسعاف نقلت شابا (25 عامًا) إلى المستشفى عقب إصابته برضوض عقب اعتداء جنود الاحتلال عليه، قرب بوابة الطور على جبل جرزيم في مدينة نابلس. قصف مستشفى شهداء الأقصى استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح فجر اليوم في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف خيام النازحين الفلسطينيين في ساحة مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن طائرات الاحتلال قصفت بعدة صواريخ خيام النازحين في ساحة مستشفى شهداء الأقصى مما أدى لاستشهاد أربعة فلسطينيين وجرح عدد آخر، مبينة أن الاحتلال قصف للمرة السابعة خيام النازحين في مستشفى شهداء الأقصى منذ بدء العدوان على قطاع غزة مما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين.