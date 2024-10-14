شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة ترفض طلب إسرائيل سحب قوات اليونيفيل من جنوب لبنان.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصر الأمم المتحدة على الإبقاء على وجود قواتها المؤقتة لحفظ السلام فى جنوب لبنان والمعروفة باسم "اليونيفيل"، وقد تقدم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، أمس الأحد، بطلب إلى الأمم المتحدة بإبعاد قوتها الموقتة المعروفة باسم "يونيفيل" في جنوب لبنان عن "الخطر فورا"، في إشارة إلى موقعها على الحدود بين إسرائيل ولبنان حيث يجري تبادل لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، وفق "لبنان24".

إن انحساب تلك القوات يعني أن تستمر إسرائيل بالاجتياح الكامل، وتجاوزها الخط الأزرق، والانهيار التام لهذا القرار الذي لن يعود له مكان ليكون فاعلا بشكل أكبر، وتعنى مطالبة إسرائيل بإبعاد قوات (اليونيفيل)، بالنسبة للأمم المتحدة، التخلي عن القرار الأممي 1701، باعتباره الملجأ الوحيد لوقف إطلاق النار، وتباعد حزب الله والجيش الإسرائيلي، وإعادة نشر الجيش اللبناني إلى ما بعد الخط الأزرق.

وقد أدان رئيس حكومة تصريف الأعمال فى لبنان نجيب ميقاتى ، طلب إسرائيل بسحب القوات الأممية، كما طالب الأمم المتحدة إسرائيل باحترام هذه القوات، وضمان سلامتها، لا أن تهاجمها أكثر. هذه الهجمات تهدف إلى التوغل لأرض لبنان، وهذا ما يتعارض مع الموقف الأممي.

إن "اليونيفيل" هي قوة تابعة للأمم المتحدة تم إنشاؤها عام 1978 لمراقبة انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة الحدودية، ودعم الحكومة اللبنانية في بسط سلطتها. مهمتها الأساسية أيضاً، تنفيذ القرار 1701 الصادر بعد حرب 2006 بين إسرائيل وحزب الله.

وصدر القرار 1701 عن مجلس الأمن وكان يهدف إلى وقف الحرب بين إسرائيل وحزب الله عام 2006، ويدعو إلى وقف القتال، وانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني مع قوات "اليونيفيل" لضمان الأمن والاستقرار.