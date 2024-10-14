شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطينيين وإصابة 5 آخرين جراء قصف الاحتلال لجباليا شمال غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد فلسطينيان، وأُصيب آخرون بجروح مختلفة جراء قصف الاحتلال الإسرائيلى حى النزلة فى جباليا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية " وفا" اليوم الاثنين، باستشهاد فلسطينيين، وإصابة 5 آخرين، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية حي النزلة في جباليا.

وأوضحت المصادر أن 3 أطفال أصيبوا جراء قصف الاحتلال مدرسة "أبو حسين" التي تؤوي نازحين بمخيم جباليا، كما هدم الاحتلال الإسرائيلي بعض المنازل بمخيم جباليا على رؤوس ساكنيها، وما زالت جثامينهم تحت الأنقاض.

وتعرض الفلسطينيون بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، لعملية "إبادة وتطهير عرقي"، لليوم التاسع على التوالي، حيث يفرض الاحتلال الإسرائيلي حصارا بريا، وينفذ عمليات قتل ونسف للمنازل، وتهجير قسري، مع منع وصول الإمدادات والغذاء.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي؛ ما أسفر عن استشهاد 42 ألفا و227 فلسطينيا، وإصابة 98 ألفا و464 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.