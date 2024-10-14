شكرا لقرائتكم خبر عن "أونروا": إسرائيل لم تبلغنا رسميا بقرار مصادرة مقرنا فى القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، عدنان أبو حسنة عن أن إسرائيل لم تبلغ الوكالة رسميا بقرارها الذى يقضي بمصادرة الأرض المقام عليها مقرها فى مدينة القدس، وتحويل الموقع إلى منطقة استيطانية جديدة.

وقال أبو حسنة - في تصريح خاص لقناة (سكاي نيوز عربية) - "سمعنا هذا القرار الإسرائيلي من خلال وسائل الإعلام، ولم يتم إبلاغنا رسميا به حتى الآن"، مؤكدا أن هذا القرار يدخل ضمن سلسلة الهجمات المتزايدة على الأونروا والتي باتت أكثر جدية وخطورة، عبر تشريعات يتم تقديمها للكنيست الإسرائيلي.

وكان الكنيست الإسرائيلى قد صادق في يوليو الماضي على القراءة الأولى لثلاثة مشروعات قوانين تصنف الأونروا "منظمة إرهابية"، ولا تزال هذه القوانين قيد المناقشة.