شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الروسى: أكثر من 7 آلاف شخص عبروا من لبنان إلى سوريا خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال نائب رئيس المركز الروسى للمصالحة بين الأطراف المتنازعة فى سوريا، التابع لوزارة الدفاع الروسية، أوليج إجناسيوك إن أكثر من 7 آلاف شخص دخلوا الأراضى السورية قادمين من لبنان خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأضاف المسؤول الروسى ، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء (تاس) الروسية، "على مدار اليوم الماضي، عبر ما يصل إلى 7,112 شخصا إلى الحدود السورية من لبنان عبر نقاط التفتيش فى مناطق العريضة والجوسية والدبوسية وجسر قمار وجديدة يابوس".