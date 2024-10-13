اخبار الخليج

الصومال يحظر تحليق الطائرات المسيرة في محيط مطار مقديشو

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال يحظر تحليق الطائرات المسيرة في محيط مطار مقديشو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حظرت هيئة الطيران المدني في الصومال، اليوم الأحد، استخدام الطائرات بدون طيار بالقرب من مطار آدم عبدالله الدولي في مقديشيو.


وقالت الهيئة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الصومالية - إنه يمنع استخدام الطائرات المسيرة (الدرونز) في محيط المطار لمسافة 5 أميال بحرية في جميع الاتجاهات، باستثناء من حصل على إذن من هيئة الطيران المدني.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements