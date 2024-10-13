شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال يحظر تحليق الطائرات المسيرة في محيط مطار مقديشو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حظرت هيئة الطيران المدني في الصومال، اليوم الأحد، استخدام الطائرات بدون طيار بالقرب من مطار آدم عبدالله الدولي في مقديشيو.



وقالت الهيئة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الصومالية - إنه يمنع استخدام الطائرات المسيرة (الدرونز) في محيط المطار لمسافة 5 أميال بحرية في جميع الاتجاهات، باستثناء من حصل على إذن من هيئة الطيران المدني.