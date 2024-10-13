شكرا لقرائتكم خبر عن صفارات الإنذار تدوى في مستوطنات إسرائيلية.. وحزب الله يعلن إطلاق صواريخ والان مع تفاصيل الخبر

دوّت صفارات الإنذار في كريات شمونة وبلدات إسرائيلية بالجليل الأعلى، مساء الأحد، وذلك بالتزامن مع إعلان "حزب الله" اللبناني شن هجمات بالمسيرات والصواريخ على مواقع عسكرية في شمال إسرائيل.

من جانبه قال حزب الله اللبناني، " إن مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا مساء الأحد تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة بِصلية صاروخية".

كما أشار إلى استهداف جمع "لقوات العدو الإسرائيلي في خلة وردة بِصلية صاروخية."

وكشف حزب الله اللبناني، عن تفاصيل الهجوم الذى استهدف قواعد عسكرية إسرائيلية في حيفا المحتلة، وأسفرت عن وقوع أكثر من 40 إسرائيليا بين قتيل وجريح.

وقال الحزب في بيان، الأحد إنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعاً عن ‏لبنان وشعبه، وفي إطار سلسلة عمليات خيبر وردًا على الاعتداءات الصهيونية وخصوصًا ‏على أحياء النويري والبسطة في العاصمة بيروت وباقي المناطق اللبنانية، وردًا على ‏المجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني وبنداء "لبيك يا نصر الله"، نفذت المقاومة الإسلامية ‏مساء يوم الأحد 13-10-2024، عملية إطلاق سرب من المسيّرات الإنقضاضية على ‏معسكر تدريب للواء جولاني في بنيامينا جنوب حيفا.