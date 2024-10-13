شكرا لقرائتكم خبر عن 37 شهيدا وجريحا حصيلة الغارة الإسرائيلية على المعيصرة و3 في غارات على صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة الغارة الإسرائيلية على بلدة المعيصرة بقضاء كسروان في محافظة جبل لبنان ، أمس السبت ، إلى 37 شهيدا وجريحا في حصيلة نهائية.



وأوضحت الوزارة ـ في بيان اليوم الأحد ، أوردته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان - أن الحصيلة النهائية لغارة الاحتلال الإسرائيلي على بلدة المعيصرة أدت إلى استشهاد 16 شخصا وإصابة 21 آخرين بجروح.



وفي السياق ذاته، شن الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم، غارة على بلدة صديقين بقضاء صور في محافظة الجنوب، ما أسفر عن استشهاد شخصين ، كما شن طيران الاحتلال غارة على بلدة الشهابية بقضاء صور، ما أدى إلى استشهاد رئيس بلديتها مهدي تاج الدين.



من جانبه، أعلن "حزب الله" شن هجوم جوي بمسيرة انقضاضية على تجمع لقوات الاحتلال الإسرائيلي في ثكنة "زرعيت"، وأصابت أهدافها بدقة.