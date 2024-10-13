شكرا لقرائتكم خبر عن جيش لبنان يعلن إصابات وسط جنوده فى استهداف الاحتلال لآليات عسكرية بالحدود والان مع تفاصيل الخبر

قال الجيش اللبناني، في بيانا صدر عنه الأحد، إن " العدو الإسرائيلي استهدف في سياق اعتداءاته المتمادية آليتين عسكريتين في بلدة برج الملوك - مرجعيون، أثناء نقل جرافة بهدف استخدامها لفتح طرقات متضررة نتيجة القصف المعادي، ما أدى إلى إصابة 3 عسكريين"

من ناحية أخرى، أعلنت وسائل إعلام عبرية، إصابة ضابط وجندي في لواء عتزيوني بجروح خطيرة خلال معركة في جنوب لبنان، موضحة أنه تم إبلاغ عائلات الجنود بحالتهم الحرجة.

وتصعد قوات الاحتلال الإسرائيلي عملياتها العسكرية ضد الأراضي اللبنانية، وتشتبك من حين إلى آخر مع قوات حزب الله، في المناطق الحدودية، كما تشن طائرات "تل أبيب" غارات على العاصمة بيروت.