شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة البث الإسرائيلية: حزب الله يحتفظ بنحو 20 إلى 30% من صواريخه متوسطة المدى والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 13 أكتوبر 2024 06:01 م

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن التقديرات تشير إلى أن حزب الله لا يزال يحتفظ بما بين 20% و30% من صواريخه متوسطة المدى، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

ووقعت صباح اليوم اشتباكات بين قوات الاحتلال وعدد من عناصر حزب الله خلال محاولات إسرائيلية للتوغل البري في مناطق متفرقة بالجنوب اللبناني.