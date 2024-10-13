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هيئة البث الإسرائيلية: حزب الله يحتفظ بنحو 20 إلى 30% من صواريخه متوسطة المدى

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القاهرة - سامية سيد - رامى محيى الدين

الأحد، 13 أكتوبر 2024 06:01 م

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن  التقديرات تشير إلى أن حزب الله لا يزال يحتفظ بما بين 20% و30% من صواريخه متوسطة المدى، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

ووقعت صباح اليوم اشتباكات بين قوات الاحتلال وعدد من عناصر حزب الله خلال محاولات إسرائيلية للتوغل البري في مناطق متفرقة بالجنوب اللبناني.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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