شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التمرين العسكرى العُمانى الباكستانى المشترك "وشق الجبل/1" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ، اليوم الأحد، التمرين العسكري العُماني الباكستاني المشترك (وشق الجبل/1)، الذي ينفذه الجيش السُّلطاني العُماني ممثلا بكتيبة جنوب عُمان بلواء المشاة (11)، وبمشاركة عناصر من جيش جمهورية باكستان الإسلامية، وإسناد من سلاح الجو السُّلطاني العُماني، بمنطقة التمارين العسكرية بولاية الجبل الأخضر.

ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، يشتمل التمرين، الذي تستمر مجرياته حتى الحادي والعشرين من أكتوبر الجاري، على عدد من المعاضل العسكرية والتدريبات المشتركة ضمن خطة التمرين، بهدف إدامة الكفاءة القتالية والجاهزية العملياتية لمنتسبي الجيش العُماني إلى جانب تبادل الخبرات بين البلدين.