شكرا لقرائتكم خبر عن اليونيسيف: حياة الأطفال فى الشرق الأوسط تتعرض لـ "لدمار" بسبب الصراعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، كاثرين راسل، الأحد، إن حياة الأطفال في الشرق الأوسط تتعرض للدمار بسبب الصراعات المستمرة.

وبحسب موقع الشرق الإخبارى، أكدت راسل على ضرورة التزام جميع الأطراف بحماية المدنيين، وفي مقدمتهم الأطفال والعاملون في مجال المساعدات الإنسانية، والمدارس، والمرافق الصحية.

وشددت المسؤولة الأممية على ضرورة سماح كافة الأطراف بالوصول غير المقيد إلى المساعدات المنقذة للحياة.

وتابعت راسل: "قتل عشرات آلاف الأطفال، ولا يزال الآلاف في الأسر، ونازحون، وأيتام، وغير ملتحقين بالمدارس، ومصابون بصدمات نفسية بسبب العنف والحرب".