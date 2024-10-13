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هآرتس: خطة الجيش الإسرائيلى تقضى بحصار وتجويع كل من يبقى فى شمال غزة

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القاهرة - سامية سيد - ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، أنه وفقا لخطة جنرالات الجيش الإسرائيلي، فإن كل من سيتبقى في شمال قطاع غزة سيكون محاصرا وسيتم تجويعه.

وقالت الصحيفة إن خطة جنرالات الجيش الإسرائيلي لا تتماشى مع القانون الدولي، وفرص دعم المجتمع الدولي لها ضئيلة جدا.

وأوضحت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلى، استعد لشن مناورة واسعة شمال غزة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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