شكرا لقرائتكم خبر عن هآرتس: خطة الجيش الإسرائيلى تقضى بحصار وتجويع كل من يبقى فى شمال غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، أنه وفقا لخطة جنرالات الجيش الإسرائيلي، فإن كل من سيتبقى في شمال قطاع غزة سيكون محاصرا وسيتم تجويعه.

وقالت الصحيفة إن خطة جنرالات الجيش الإسرائيلي لا تتماشى مع القانون الدولي، وفرص دعم المجتمع الدولي لها ضئيلة جدا.

وأوضحت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلى، استعد لشن مناورة واسعة شمال غزة.