شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال الإسرائيلى يشن اقتحامات فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحام البلدات والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، واعتقلت عددا من الفلسطينيين خلال اقتحاماتها اليوم الأحد.

وتدور اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال المقتحمة لبلدة سيلة الحارثية غرب جنين شمالي الضفة، بعد أن اعتقلت شابات من البلدة لدى مرورهن عند حاجز عسكري قرب مدينة رام الله.

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في بلدة سعير شمال شرق الخليل جنوبي الضفة الغربية، بالتزامن مع اقتحامها مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم بالضفة الغربية.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، وأفادت مصادر محلية فلسطينية بأن آلية عسكرية تابعة لقوات الاحتلال اقتحمت قرية بيت إيبا غرب نابلس، وداهمت أحد المنازل وفتشته وعاثت فيه خرابا، وحطمت بعض محتوياته، واعتقلت منه الشاب محمد عبد الله إسماعيل.

وأضافت أن عددا من سيارات جيش الاحتلال العسكرية اقتحمت أحياء عدة من مدينة نابلس، منها منطقة الضاحية وخلة العامود شرقا، ومنطقة رفيديا غربا، ومنطقة الدوار ومحيط البلدة القديمة وسط المدينة، كما داهم جنود مشاة أحياء البلدة القديمة.

كما اقتحمت قوات بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة، وسط إطلاق للرصاص، مما أدى إلى إصابة مواطنين اثنين بالرصاص، وصفت إصابة أحدهما بالحرجة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن أمين سر حركة "فتح" في العيسوية قوله إن قوات الاحتلال اعتقلت 3 مواطنين خلال الاقتحام، أحدهم بعد إصابته، ولم تعرف هوياتهم بعد.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصدر في الشرطة الإسرائيلية قوله إن عناصر تابعة لها في وحدة المخابرات الخاصة أطلقت النار على شاب فلسطيني خلال مواجهات في بلدة العيسوية وسط القدس، بدعوى محاولته إلقاء زجاجة حارقة باتجاه عناصر الشرطة.

ورغم المصدر أن القدس الشرقية تشهد هدوءا نسبيا منذ 7 أكتوبر 2023 مقارنة ببقية المناطق الفلسطينية، لكن الشرطة الإسرائيلية تنفذ حملات اعتقالات واقتحامات في أنحاء المدينة بشكل شبه يومي، خاصة في منطقتي العيسوية ومخيم شعفاط للاجئين.