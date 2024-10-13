شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأردنى: إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الأردني أن المنطقة العسكرية الجنوبية أحبطت السبت، على واجهتها الغربية، محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة (درون).



وقال مصدر مسئول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - في بيان اليوم-: "إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات أحبطت محاولة تهريب بواسطة طائرة مسيرة بطريقة غير مشروعة للحدود، إذ تم تطبيق قواعد الاشتباك وإسقاط المواد داخل الأراضي الأردنية".



وأشار المصدر إلى أنه "جرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة"، مؤكدا أن القوات المسلحة الأردنية تعمل بكل قوة وحزم وتسخير كافة الإمكانات في منع عمليات التسلل والتهريب وبالقوة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.