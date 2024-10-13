شكرا لقرائتكم خبر عن قصف إسرائيلى على جامعة ومستشفيين بلبنان ومقتل 15 شخصا على الأقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسبب القصف الإسرائيلي، على مناطق مختلفة في لبنان بقتل 15 لبنانياً على الأقل، وإحداث أضرار في مستشفيين وجامعة ومركز للدفاع المدني، وفق ما نقلت وكالات الأنباء ووسائل إعلام عن وزارة الصحة اللبنانية.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 15 شخصاً على الأقل في غارات إسرائيلية على ثلاث مناطق لا تعد معاقل تقليدية لحزب الله.

وقالت الوزارة أيضاً إن مستشفى تمنين ومستشفى رياق في البقاع تعرضا لأضرار بعد ضربات في محيطهما. كما أبلغت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية عن وقوع أضرار في الجامعة الأنطونية في رياق.