شكرا لقرائتكم خبر عن غارات عنيفة تستهدف وسط مدينة النبطية جنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هزت غارات عنيفة عمق الجنوب اللبنانى مستهدفة مدينة النبطية في حين تحدثت معلومات عن تضرر السوق بشكل كبير.



ووفق المعلومات الأولية استهدفت الغارات في النبطية السوق التجارى والمؤسسات الصحية والمحال والمباني.



كما شن الطيران الحربى الإسرائيلى، اليوم السبت ، غارة على منزل فى بلدة عيتيت فى قضاء صور بمحافظة جنوب لبنان ، ما أدى إلى وقوع إصابات.



وفى السياق، أشارت الوكالة الوطنية للإعلام فى لبنان إلى شن طيران الاحتلال غارات استهدفت بلدات القوزح وحاريص والبازورية فى قضاء صور، بالإضافة إلى غارة على بلدة كفركلا فى قضاء مرجعيون بمحافظة النبطية.



كما أغار الطيران الحربى الإسرائيلى ، على دفعتين ، على الوازعية عند أطراف المحمودية فى منطقة جزين.



من جانبه، أعلن "حزب الله" قصف ثكنة معاليه جولانى بالصواريخ، وذلك دعما للشعب الفلسطينى الصامد فى قطاع غزة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، وردا على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين ، وفق بيان صادر عن الحزب.