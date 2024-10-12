شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام رسمية: 78 غارة جوية على لبنان خلال الـ 24 ساعة الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت أرقام رسمية لبنانية، اليوم السبت أن الجيش الإسرائيلى شن 78 غارة جوية على لبنان خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلى، اليوم مستوطنات عدة في الشمال "منطقة عسكرية مغلقة"، حسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

بدور، قال وزير الدفاع اللبنانى موريس سليم إن لبنان لا يسعى إلى الحرب، لكنه لا يقبل باستمرار الاعتداءات الإجرامية الإسرائيلية التى تستهدف الأبرياء فى مناطق عدة، فى حين أكد مصدر فى قيادة الجيش اللبنانى أن انتشار الجيش فى جنوب البلاد يأتى التزاما بالقرار الأممى 1701.

وأكد وزير الدفاع اللبنانى أن على المجتمع الدولى الضغط على إسرائيل لإرغامها على تطبيق القرار 1701 ووقف العدوان على لبنان.

ولفت الانتباه إلى أن إسرائيل لم تلتزم يوما بهذا القرار الدولى منذ صدوره فى عام 2006.

واستنكر وزير الدفاع بشدة الاعتداءات الإسرائيلية التى تعرضت لها قوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان (اليونيفيل).

وأكد أن هذه الاعتداءات تدل على أن "إسرائيل تضرب بالقرارات الدولية وبالمهام السلمية لليونيفيل عرض الحائط".