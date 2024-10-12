شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلى يعلن مستوطنات عدة فى الشمال "منطقة عسكرية مغلقة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الإسرائيلى، اليوم مستوطنات عدة في الشمال "منطقة عسكرية مغلقة"، حسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

وقال وزير الدفاع اللبنانى موريس سليم إن لبنان لا يسعى إلى الحرب، لكنه لا يقبل باستمرار الاعتداءات الإجرامية الإسرائيلية التى تستهدف الأبرياء فى مناطق عدة، فى حين أكد مصدر فى قيادة الجيش اللبنانى أن انتشار الجيش فى جنوب البلاد يأتى التزاما بالقرار الأممى 1701.

وأكد وزير الدفاع اللبنانى أن على المجتمع الدولى الضغط على إسرائيل لإرغامها على تطبيق القرار 1701 ووقف العدوان على لبنان.

ولفت الانتباه إلى أن إسرائيل لم تلتزم يوما بهذا القرار الدولى منذ صدوره فى عام 2006.

واستنكر وزير الدفاع بشدة الاعتداءات الإسرائيلية التى تعرضت لها قوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان (اليونيفيل).

وأكد أن هذه الاعتداءات تدل على أن "إسرائيل تضرب بالقرارات الدولية وبالمهام السلمية لليونيفيل عرض الحائط".

وعلى صعيد متصل، قال مصدر فى قيادة الجيش اللبنانى، إن انتشار الجيش فى جنوب لبنان يأتى التزاما بالقرار 1701، مؤكدا تمسك الجيش بهذا القرار.

وأضاف أن مهمة الجيش فى جنوب لبنان هى تسيير دوريات بالتنسيق مع اليونيفيل.

وأفاد المصدر بأن الجيش اللبنانى لن يسمح للجيش الإسرائيلى باقتحام مراكزه فى جنوب لبنان وسيدافع عنها، مضيفا أن جيش بلاده يتواصل مع جيوش صديقة للحصول على الأموال لزيادة عدده وعتاده فى جنوب لبنان.