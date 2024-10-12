شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. وزير الخارجية الإيرانى يزور بغداد لإجراء مشاورات إقليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائى هامانه عن أن وزير الخارجية عباس عراقجى يعتزم زيارة بغداد غدا /الأحد/، لإجراء مشاورات إقليمية مع كبار المسؤولين العراقيين.



وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانى - بحسب وكالة أنباء (إرنا) الإيرانية، اليوم /السبت/ - "بعد المشاورات الدبلوماسية مع دول المنطقة، سيقود وزير الخارجية عراقجى وفدا إلى بغداد غدا"، مشيرا إلى أن عراقجى سيلتقى خلال الزيارة بوزير الخارجية العراقى، وعدد من كبار المسؤولين العراقيين لمناقشة العلاقات الثنائية وأحدث التطورات فى المنطقة".



ومن جهته، أكد السفير الإيرانى فى بغداد محمد كاظم آل صادق أيضاً أن وزير الخارجية الإيرانى سيزور بغداد لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين العراقيين حول العلاقات الثنائية والإقليمية.



وكان وزير الخارجية الإيرانى قد سافر، فى وقت سابق، إلى لبنان وسوريا وقطر والسعودية لمناقشة التطورات الإقليمية.