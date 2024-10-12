شكرا لقرائتكم خبر عن توغل إسرائيلى داخل الأراضى السورية قرب بلدة "كودنة" فى ريف القنيطرة الجنوبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام سورية بأن قوة إسرائيلية مصحوبة بعربات مصفحة توغلت إلى داخل الأراضي السورية قرب بلدة "كودنة"، بجانب تل الأحمر الغربي في ريف القنيطرة الجنوبي، حيث قامت بتجريف بعض الأراضي الزراعية فيها.

وأوضحت أن عملية التجريف تمت على امتداد 500 متر بعرض ألف متر أخرى، ثم قامت بضمها إلى الجانب الإسـرائيلي عبر وضع شريط شائك.

وتشكل عملية التوغل والتجريف جزءا من مشروع طريق سوفا 53 الذي بدأت إسرائيل العمل عليه منذ عامين، وهو يقع إلى الشرق من خط (يندوف 1974) وهي المنطقة المنزوعة السلاح التي تشرف عليها الأمم المتحدة، أي ضمن مناطق سيطرة النظام السوري وقرب تمركز قواته.