شكرا لقرائتكم خبر عن 200 ألف فلسطينى يواجهون الموت فى منطقة جباليا شمال غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه نحو 200 ألف فلسطينى بمنطقة جباليا فى شمال قطاع غزة، خطر الموت إما نتيجة قصف الاحتلال والاستهداف المباشر أو الجوع والعطش فى ظل الحصار البرى المستمر لليوم السابع على التوالى.



وذكر الدفاع المدنى الفلسطينى - حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن قوات الاحتلال تحاصر جباليا لليوم السابع على التوالي، والسكان هناك بلا ماء ولا طعام ولا مقومات للحياة، مضيفا أن الاحتلال لم يسمح للطواقم الطبية والدفاع المدنى بالتزود بالوقود والمستلزمات الطبية، ما يؤثر سلبا على واقع المواطنين المحاصرين.



وطالب الدفاع المدنى الفلسطيني، المؤسسات الدولية بالقيام بواجبها الإنسانى لحماية المواطنين فى جباليا شمالى قطاع غزة.



ولليوم السابع على التوالى يشن جيش الاحتلال هجوما بريا على شمال قطاع غزة، يتركز فى منطقتى بيت حانون وبيت لاهيا ومخيم جباليا، فى محاولة لإفراغ تلك المناطق من السكان.

وطالب جيش الاحتلال، اليوم السبت، المواطنين فى شمال قطاع غزة بإخلاء منازلهم قسرا، بهدف توسيع عدوانه، الذى بدأه فى 6 أكتوبر الجارى.



وطالب الاحتلال المواطنين فى منطقة أطلق عليها "D5"، وهي: جباليا النزلة شمال قطاع غزة، وصولا إلى الأطراف الشمالية لمدينة غزة، وهى مناطق الصفطاوي، وأجزاء من حى الشيخ رضوان، بالإخلاء فورا عبر شارع صلاح الدين باتجاه المنطقة الإنسانية - على حد زعمه - جنوب القطاع.