شكرا لقرائتكم خبر عن سى إن إن عن جندى إسرائيلى: رفضت الالتحاق بالجيش احتجاجا على الحرب فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

قالت شبكة سى إن إن الأمريكية نقلا عن جندى احتياط إسرائيلى، إن الحرب تخلق حربا أخرى والأطفال الذين يرون عائلاتهم تموت سيختارون المقاومة، مشيرا إلى أنه رفض الالتحاق بالجيش احتجاجا على احتلال إسرائيل الضفة وعلى حربها فى غزة.

وأكدت الشبكة الأمريكية عن الجندى الإسرائيلى "أتمنى لو لم نضطر إلى توسيع نطاق التوغل البرى، التضاريس الجبلية حيث يوجد مقاتلو حزب الله تجعل القتال صعبا".