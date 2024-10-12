شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد شخص وإصابة 9 آخرين إثر غارة إسرائيلية على بلدة المعيصرة بجبل لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد شخص وإصابة 9 آخرين إثر غارة إسرائيلية على بلدة المعيصرة بجبل لبنان، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.

ولا تزال إسرائيل تواصل ارتكاب جرائمها بحق المدنيين في لبنان، فوفق وزارة الصحة اللبنانية اُستشهد نحو 60 شخصا وأُصيب 168 آخرين فى لبنان؛ في قصف إسرائيلى من خلال 57 غارة نفذها جيش الاحتلال خلال الـ 24 ساعة الأخيرة؛ ليصل إجمالي عدد الاعتداءات الإسرائيلية منذ بداية العدوان حتى الآن إلى 9588 اعتداء، سقط ضحيتها 2229 شهيداً و10380 جريحاً.

وأوضحت وزارة الصحة اللبنانية أنه تم فتح 1032 مركزاً لاستقبال النازحين منها 837 مراكزاً وصلت للحد الأقصى من قدرتها الاستيعابية، مشيرةً إلى أنه تم تسجيل 187000 نازح (39000عائلة) في مراكز الايواء الواردة في اللوائح الصادرة عن غرفة العمليات الوطنية.

وفى إطار عدوانها الغاشم ، دمرت إسرائيل مسجد الساحة ببلدة طيردبا التابعة لقضاء "صور" فى الجنوب اللبنانى، في غارة عنيفة شنها الجيش على البلدة ، وقد سبق أن دمر الجيش مسجد يارون ، الأحد الماضى، بعد غارة شنها العدوان على بلدة يارون التابعة لقضاء "بنت جبيل" محافظة النبطية جنوبى لبنان.