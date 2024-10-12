شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب اللبنانى: نطالب المجتمع الدولى بالردع الفورى للعدوان الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

أدان وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال بلبنان الدكتور جورج كلاس في بيان، الاعتداء الإسرائيلي على الجيش اللبناني وارتقاء شهيدين وإصابة ثلاثة جنود، وقدم تعازيه لعائلات الشهداء وقيادة الجيش، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.

واعتبر كلاس أن استهداف الجيش واليونيفيل، إضافة إلى الاستهدافات التدميرية للبلدات وقتل المدنيين وتهجير الأهالي منذ سنة هي جرائم حرب، مطالبا المجتمع الدولي، بالردع الفوري للعدوان والعمل على إنهاء الحرب وحماية المدنيين. وفق الوكالة الوطنية لإعلام لبنان.

وأضاف "كلاس"، إن حالة الحرب التي يقاسى مرارتها لبنان و ما يرافقها من قتل و تهجير و إبادة للقرى و البلدات وتدمير لكل مظاهر الحياة، تستدعي الدعوة إلى التلاقي حول النداء الاستثنائي الذي أطلقه رئيس البرلمان نبيه برى والذى يشكل مرتكزا للمواقف الوطنية الجامعة، بسرعة انتخاب رئيس للدولة وإعادة النهوض بالاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وقال كلاس: إننى أؤيد مضمون النداء الذي أطلق من مقر البرلمان في عين التينة ، منوها بكل حراك ساعٍ لإيجاد فرص لمنع الحرب و إحلال السلام و الحفاظ على السيادة الوطنية، مشددا على القيمة الكبرى لهذا النداء الوطني و الاستثنائي والتضامن مع نداء الدول الاثنتي عشرة الداعية إلى وقف اطلاق النار في لبنا ، عن المخاوف التي يعيشها لينان .