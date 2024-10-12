شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العراقي يلقي القبض على ثلاثة إرهابيين في السليمانية والأنبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين في مناطق متفرقة من البلاد، مشيرا إلى تنفيذ إنزال جوي في محافظة كركوك أسفر عن تدمير 13 وكرا للإرهابيين.



وذكر بيان صادر عن الجهاز، بثته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم /السبت/ - أنه استناداً إلى معلومات استخبارية وبمتابعة مستمرة، نفذت القوات الأمنية سلسلة عمليات في مناطق متعددة من البلاد، مشيرا إلى أن اثنين من الإرهابيين تم القبض عليهما في محافظة السليمانية، بالتعاون مع مديرية عمليات جهاز أسايش إقليم كردستان.



وأضاف البيان، أن عملية نوعية أسفرت عن القبض على أحد أخطر الإرهابيين، والذي كان يشغل منصبا أمنيا في ما يسمى (قطاع ولاية الجنوب)، وكان قد شارك في العديد من المعارك التي جرت في محافظة الأنبار.



ولفت إلى أن القوات الأمنية نفذت عملية إنزال جوي أسفرت عن تدمير 13 وكرا للإرهابيين في محافظة كركوك، حيث كانت تحتوي على عبوات ناسفة.



وفي سياق متصل .. حقق العراق مركزاً متقدماً في مؤشر جالوب العالمي للأمن والنظام لعام 2023، حيث حصل على المرتبة 84 في الاستطلاع الذي أقامه المركز وهو بنفس المرتبة التي حصلت عليها فرنسا.