شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الأمريكية تنفيذ عدة غارات ضد تنظيم داعش فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت القوات الأمريكية، تنفيذ سلسلة غارات جوية ضد معسكرات تنظيم داعش في سوريا.

وقالت قوات القيادة المركزية الأمريكية، في بيان السبت، إنه تم تنفيذ سلسلة من الغارات الجوية ضد العديد من معسكرات داعش في سوريا صباح الجمعة.

وأكدت أن الضربات ستؤدي إلى تعطيل قدرة داعش على التخطيط والتنظيم وتنفيذ الهجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها، والمدنيين في جميع أنحاء المنطقة وخارجها.

وأضافت القيادة الأمريكية، إن "تقييماتنا لأضرار المعركة جارية ولا تشير إلى وقوع خسائر في صفوف المدنيين، وسنقدم التحديثات عند تأكيد المعلومات".