شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات أمريكا 2024.. هاريس تصدر اليوم تقريرا عن وضعها الصحى وتاريخها الطبى والان مع تفاصيل الخبر

قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن المرشحة الديمقراطية فى انتخابات الرئاسة الأمريكية كامالا هاريس تخطط للكشف اليوم، السبت، عن تقرير بشأنه صحتها وتاريخها الطبى، والذى يقول إنها تمتلك المرونة البدنية والعقلية اللازمة لتنفيذ واجبات الرئاسة بنجاح، إذا اختارها الناخبون فى نوفمبر المقبل، بحسب ما أفاد مساعد كبير فى حملتها.

وقال المساعد، إن مستشارى نائبة الرئيس يعتبرون إصدار التقرير الصحى والتاريخى الطبى فرصة للفت الانتباه إلى الأسئلة المتعلقة باللياقة البدنية للمرشح الجمهورى للبيت الأبيض دونالد ترامب وكذلك حدة ذهنه. ولم يصدر ترامب البالغ من العمر 78 عاما أى معلومات عن صحته، على الرغم من أنه سيكون أكبر رئيس منتخب لو منح الأمريكيون فترة ولاية ثانية فى البيت الأبيض.

وكانت الجارديان قد ذكرت فى وقت سابق فى أكتوبر أن ترامب أصبح "غير متماسك" بشكل كبير فى التجمعات الانتخابية، فكان يتلعثم ويتعثر فى كلماته ويلقى الشتائم، ويظهر علامات التدهور المعرفى المتسق مع شخص يقترب من الثمانينيات من عمره، وفقا لخبراء طبييين.

وخلال خطبه الأخيرة تحدث بشكل مثير للجدل حول العديد من الموضوعات ما بين "جسده الجميل" إلى "مليون رامبو" فى أفغانستان. وفى الوقت نفسه، أشار مساعدو هاريس إلى تراجع ترامب عن مقابلة مع برنامج 60 دقيقة على شبكة إس بي إس، بينما أجرت نائبة الرئيس مقابلة مع الشبكة نفسها، وكذلك رفض ترامب إجراء مناظرة أخرى بعد مواجهتهما فى العاشر من سبتمبر.

ويجادل فريق هاريس بأن الرئيس السابق يتجنب التدقيق العام ويقدم انطباعا بأن لديه ما يخفيه وربما لا يكون مناسبا للمنصب. وقارن مساعد حملة هاريس للصحيفة إن التناقض واضح بين عمر هاريس وحيوية ترامب.