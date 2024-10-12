شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق المرحلة الثانية من تطعيم شلل الأطفال فى غزة الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية والأونروا واليونيسيف عن البدء في المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في المحافظة الوسطى من القطاع وذلك يوم الإثنين القادم ولمدة 3 أيام، مع إمكانية التمديد ليوم واحد إضافي فقط.

وقالت صحة غزة في بيان السبت، إن المكان المستهدف من التطعيم هو المحافظة الوسطى، بداية من 7:30 صباحا وحتى الساعة2:00ظهرا .

وتعيق الغارات الإسرائيلية عمليات الوصول إلى الأطفال ليتم تطعيمهم، مما يعتبرا عائقا كبيرا في مواجهة حملة شلل الأطفال في غزة.