شكرا لقرائتكم خبر عن 1.4 مليون لبنانى تركوا منازلهم جراء العدوان الإسرائيلى على مختلف أنحاء لبنان والان مع تفاصيل الخبر

أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل، أن 1.4 مليون لبناني تركوا منازلهم جراء العدوان الإسرائيلي على مختلف أنحاء لبنان.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على عدة مناطق لبنانية، مُخلّفا عددًا كبيرًا من الشهداء والجرحى، وتدميرًا واسعًا في المباني والمنشآت والبنية التحتية.

واستهدف طيران الاحتلال الحربي ومدفعيته بلدات بنت جبيل، وعيترون، وارنون، وسيناي، وابل السقي، وجديدة، ومرج عيون، والقليعة، وبرج الملوك، وديرميماس، والخيام، وكفر كلا، وسهل مرج عيون، ومجرى نهر الليطاني، ومنطقة الخردلي، وطورا، والعباسية، ويارين، والبستان، وعلما الشعب، وطيرحرفا، والضهيرة، وعيتا الشعب، ومحيط المطلة جنوب لبنان.



