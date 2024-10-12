شكرا لقرائتكم خبر عن بلينكن يؤكد التزام واشنطن بالتوصل لحل دبلوماسي دائم وتطبيق القرار 1701 فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، التزام بلاده بالتوصل إلى حل دبلوماسي دائم للصراع عبر الخط الأزرق يطبق قرار مجلس الأمن الدولي رقم /1701/، مشددا على الدور الرئيسي الذي سوف تلعبه مؤسسات الدولة بعد انتهاء الصراع والحاجة إلى ملء المنصب الرئاسي من خلال الوسائل الديمقراطية التى تعكس إرادة الشعب اللبناني من أجل لبنان مستقر ومزدهر ومستقل.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه بلينكن، مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، ورئيس الوزراء المؤقت نجيب ميقاتي، معلنا دعم واشنطن الدائم للمؤسسات اللبنانية التي يمكن المساعدة في استقرار البلاد، بما في ذلك القوات المسلحة اللبنانية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، وفق بيان للخارجية الأمريكية أوردته قناة "الحرة" الفضائية، إنه "لا يمكن للبنان أن يسمح لإيران أو "حزب الله" بالوقوف في طريق أمنه واستقراره"، مضيفا أن على الدولة اللبنانية فرض نفسها وتولي زمام المسئولية، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة انتخاب رئيس للبلاد.

وأوضح بلينكن أنه لدى الشعب اللبناني مصلحة قوية في أن تفرض الدولة اللبنانية، نفسها وتتولى زمام المسؤولية عن البلاد ومستقبلها.

وأضاف أن الولايات المتحدة لا تزال تعمل على منع اندلاع نزاع أوسع في الشرق الأوسط، بما في ذلك عبر إيجاد حل دبلوماسى في لبنان، مجددا القول بأنه من المهم أن يكون هناك رئيس دولة في لبنان، وهذا القرار متروك للشعب اللبناني.