شكرا لقرائتكم خبر عن القصف الإسرائيلى لا يتوقف فى كل مناطق جنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مدفعيات وطائرات جيش الاحتلال الإسرائيلى فجر السبت قصفها لمناطق مختلفة فى الجنوب اللبنانى وفقا لما نشرته مناصت إعلامية مختلفة. واستهدفت المدفعيات الإسرائيلية محيط بلدتى راميا وعيتا الشعب، فى حين نفذت مقاتلات جيش الاحتلال غارات على منطقة جبل الصالحانى جنوبى لبنان. وقال حزب الله أنه استهدف تجمعا لجنود الاحتلال بالصواريخ فى مستوطنة كفار جلعادى فى شمال إسرائيل.

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