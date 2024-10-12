شكرا لقرائتكم خبر عن برى وبلينكن يبحثان هاتفيا الأوضاع الراهنة فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، مع وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، الأوضاع الراهنة فى لبنان.



وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفى تلقاه ميقاتى من وزير الخارجية الأمريكي.



فى سياق آخر.. أفادت الوكالة اللبنانية، بأن طائرة تجسس إسرائيلية سقطت، عند أطراف بلدة عبا" بقضاء النبطية جنوب لبنان، لافتة إلى أن الاحتلال الإسرائيلى عمد إلى تفجيرها تلقائيا فى مكان سقوطها بعد فترة قصيرة.



من جهة أخرى، أعلن حزب الله اللبنانى، فى بيانات منفصلة، استهداف تجمعات لقوات الاحتلال الإسرائيلى فى مستعمرات كفريوفال، وكريات شمونة، وكفرجلعادي، وفى منطقة زوفولون شمال حيفا، وعند أطراف بلدة بليدا الشرقية الجنوبية، وفى مقر ‏قيادة اللواء المدرع 7 فى ثكنة كاتسافيا فى الجولان المحتل، بدفعات كبيرة من الصواريخ.